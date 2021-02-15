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Ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE),2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.72 artış gerçekleşti

Ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Tarım-ÜFE, Ocak ayında yıllık yüzde 21,26, aylık yüzde 3,03 arttı.... Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,88, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,63, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,54, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,46 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 34.39 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 31,83 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 30,99 ile çeltik oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 0,01 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. En az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 10,68 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 12,96 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 14,17 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 8.07 İLE CANLI KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALAR ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren alt gruplar ise yüzde 6,23 ile lifli bitkiler ve yüzde 4,44 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 0,21 ile yağlı meyveler oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,56 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 1,58 ile çeltik oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 20 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 60 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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