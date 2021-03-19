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Ocak ayına ilişkin dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.4 artarken, yakıtlarda yüzde 16,4 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 arttı. Dış ticaret haddi 2021 yılı Ocak ayında 97.5 olarak gerçekleşti

Ocak ayına ilişkin dış ticaret endeksleri açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistikleri; ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistikler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2020 yılı Ocak ayı haber bülteni ile birlikte genel ticaret sistemine göre yayınlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak dış ticaret istatistikleri kullanılarak hesaplanan "dış ticaret endekslerinde" revizyon ihtiyacı ortaya çıkmış ve endeks hesaplamalarında kapsam değişikliği ve temel yıl güncellemesi yapılmıştır.

Bu haber bülteni ile birlikte, endekslerin hesaplanmasında genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistikleri kullanılmaya başlanmış ve temel yılı 2015=100 olarak güncellenmiştir. Temel yıl değişikliğine ilişkin açıklama haber bülteni ekinde yer almaktadır.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3.8 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,4 artarken, yakıtlarda %16,4 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.4 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,2, yakıtlarda %12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,0 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3.9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %21,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 artarken, yakıtlarda %22,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9.4 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %25,2, yakıtlarda %17,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 136,7 olan ihracat miktar endeksi %1,8 artarak, 2021 Ocak ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 115,5 olan ihracat miktar endeksi %6,7 artarak, 2021 Ocak ayında 123,2 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 113,7 olan ithalat miktar endeksi %1,6 azalarak, 2021 Ocak ayında 111,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 105,0 olan ithalat miktar endeksi %3,1 azalarak, 2021 Ocak ayında 101,7 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI OCAK AYINDA 97.5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2021 yılı Ocak ayında aynı kaldı.

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