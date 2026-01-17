Ocak ayında en yüksek emekli maaş promosyon veren banka hangisi, ne kadar promosyon veriyor?
Ocak ayı itibariyle emekli promosyon kampanyanları güncellendi. Asgari ücret, emekli ve memur zamlarının belli olmasıyla birlikte gözler en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankaya çevrildi. Ziraat, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, Akbank, Garanti ve diğer bankalardaki promosyon tutarları değişiyor. 2026 yılının ocak ayında emeklilere bazı bankalar 31 bin TL'ye varan promosyon imkanı tanıyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte güncel banka banka emekli promosyon ödenekleri 2026
Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte emekli promosyonları merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar da ocak ayı itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Bazı bankalarda promosyon tutarı 31 bin TL’ye ulaştı. Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu oluyor. Peki 2026 Ocak ayı en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte detaylar
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BBVA
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 25.000 TL'ye varan promosyon vaat ediliyor. Bankadan yapılan açıklamada "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" denildi.
QNB BANKA
QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!" denildi.
AKBANK
Akbank da promosyon miktarını 30.000 TL'ye çıkarttı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
VAKIF KATILIM
Bankadan yapılan açıklamada "SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklisiyseniz maaşınızı, Vakıf Katılım’a taşıyarak şube ve ATM’lerimizden hızlı ve masrafsız bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca 18.500 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." denildi.
DENİZBANK
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
ALBARAKA TÜRK
Banka 2026 yılı emekli promosyon miktarını "25.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "1 Ocak - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!" denildi.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.
VAKIFBANK
Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşının miktarına göre kademeli bir ödeme planı uyguluyor. Güncel rakamları şu şekildedir:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.