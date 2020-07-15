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Ocak doğalgaz dönüşümü nasıl yapılır?

Ocak doğalgaz dönüşümü ile ilgili merak edilen birçok konu var. Doğalgaz tehlikeli bir madde olduğu için dikkat edilmesi gerekir. Ocak doğalgaz dönüşümü nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını hazırladık.

ocak doğalgaz dönüşümü

Set üstü ocak kullananlar birçok nedene bağlı olarak doğalgaza dönüşümünü isteyebilirler. Bunun için altını çizerek belirtelim ki mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekecektir. Ocak doğalgaz dönüşümü nasıl yapılır konusunu merak ediyor ve cavını öğrenmek istiyorsanız mutlaka yazımızın tamamını okumalısınız

Ocak doğalgaz dönüşümü yapım aşamaları

Ocak doğalgaza dönüştürmek herkesin yapacağı bir iş değildir. Bu sebeple mutlaka bu konudan anlayan kişiler yapmalıdır. İşte ocak doğalgaz dönüşümü aşamaları aşağıdaki gibidir

  • Elinizde öncelikle enjektör takımı bulunmalıdır. Bu enjektör takımı ocağa göre farklılık gösterir. Bunun için ocağın alt kısmında bulunan bilgilere bakılmalı ve ona göre enjektör takımı alınmalıdır
  • Ocak flexi alınmalıdır
  • Enjektör malzemeleri ile enjektörler yavaş bir şekilde sökülür. Daha sonra ocağa takılarak bağlantısı gerçekleştirilir. Bu işlem yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir
  • Ocak flexi mutlaka sıfır ve hiç kullanılmamış olması gerekir. Eğer aşınmış bir ocak flexi denk gelirse gaz kaçağına ve zehirlenmelere yol açacağından dikkatli davranılması önerilir
  • Bağlantılar gerçekleştirilir ve ardından bantlar yardımı ile o bölge sabitlendirilir.

Ocak doğal gaz dönüşümünden sonra gaz kaçağı testi

Ocak doğal gaz dönüşümü yapılırken dikkatli olunmalıdır. Eğer ters giden bir durum olur ise gaz kaçağı olabilmektedir. Bunu anlamanın yolu vardır. Ocak flexine kük sürülür ve bir süre beklenir. Eğer bu köpük kabarıyor ise doğal gaz kaçağı var anlamına gelmektedir. Eğer sürdüğünüz gibi kaldı ise gaz kaçağı yoktur. Doğal gaz kaçağını bu şekilde anlamanız mümkündür.

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