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Ayların sürekli bir değişim göstermesi kafa karışıklığına zemin hazırlamaktadır. 30 çeken aydan sonra gelen ay genellikle 31 gündür. Bu sıra Şubat ayında bozulur. Şubat ayı 4 senede bir 29 çeker. Diğer seneler ise 28 günden oluşur. Ocak kaçıncı ay, kaç gün çeker? Kaç gün vardır? Ocak hangi ay? İşte, Ocak ayıyla ilgili tüm detaylar.

Ocak kaçıncı ay?

Ocak ayı ile ilgili en merak edilen sorulardan biri de kaçıncı ayda yer aldığıdır. Ocak ayı ilk sırada yer alan aydır. Ocak ile birlikte takvimler değişmekte ve yeni yıla girilmektedir.

Ocak Ayı Kaç Gün Çeker?

Kimi aylar 30 gün çeker, kimi aylar 31 günden oluşur. Bu sıralamayı bozan Şubat ayıdır. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün çeker. Ocak ayı sıralama itibariyle ilk başta yer alır. Toplamda 31 günden oluşur. Yıllar Ocak ayının gün sayısını değiştirmez. Ocak ayı her zaman 31 günden oluşur. Takvimler belirleyici değildir.

Ocak Ayında Kaç Gün Var?

Dünya’nın hem kendi ekseninde hem de Güneş’in ekseninde dönmesiyle bir yılı deviririz. Ocak ayı bu yeni turun ilk meyvesidir. Ocak ayıyla birlikte yeni bir yılın heyecanı bizi sarmaktadır. Bir döngünün yeni bir döngüye gebe kalmasıyla Ocak ayına giriş yaparız. Ocak ayı 31 günden oluşmaktadır. Gün sayıları yıllar içinde değişiklik gösterebilmektedir. Geçen yıl 31 gün çeken bir ay bu ay 30 gün çekebilmektedir. Bu değişiklik Ocak ayı için geçerli değildir. Hangi yıl olursa olsun Ocak 31 gün çekmektedir. Ocak ayının tamamlanmasıyla Şubat ayına geçilir.

Ocak Hangi Ay?

Matematiksel hesaplamalar sonucu bir yıl 365 günden ve 12 aydan oluşmaktadır. Dünya, Güneş etrafındaki tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. 365 günü 12 aya böldüğümüzde ortaya 30,4 gibi bir sayı çıkmaktadır. Haliyle günler yarım olamayacağı için bu küsurat 30 ya da 31 gün olarak dağıtılmıştır. Ocak 12 adet ay sıralamasında birinci aydır. Yeni yıl ocak ayıyla başlayıp yine ocak ayıyla bitmektedir. Ocak ayının yıllar üzerinde belirleyici bir etkisi vardır.