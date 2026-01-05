Ocak kira artış oranı hesaplama 2026: TÜİK TÜFE Ocak ayı kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Ocak ayı kira artış oranı 2026 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Ocak ayı kira zammı netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2026 Ocak kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemlerine başladı. Peki; TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2025 ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları 5 Ocak 2026 Pazartesi bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı hesaplanacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Aralık ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira tavan zam oranı yüzde 35,91 oldu.
Buna göre, kira kontrat süresi Aralık ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapabildi.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Aralık ayına ait yüzde 35,91’lik oran baz alınarak yapılan örnek hesaplamalar şu şekilde:
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %35,91
Kira zam bedeli: 7.182 TL
Yeni kira bedeli: 27.182 TL
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: %35,91
Kira zam bedeli: 10.773 TL
Yeni kira bedeli: 40.773 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.