TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini paylaştı ve böylece yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı ortaya çıktı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. Özellikle SSK, Bağkur ve memur emeklileri için dört aylık veriler, maaş artışlarının temelini oluşturuyor. Peki, dört aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ve bu fark maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, 2025 yılı ilk dört aylık enflasyon farkına dair merak edilen detaylar..