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        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak-Nisan enflasyon farkı kaç oldu? 4 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zammı ne olacak?

        4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

        TÜİK'in Nisan enflasyonunu duyurmasının ardından 2025 yılına ait dört aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar da gündeme geldi. Milyonları ilgilendiren bu veriler, maaş artışlarının ne yönde şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Peki, dört aylık enflasyon farkı doğrultusunda maaşlarda ne kadar artış bekleniyor? İşte, Nisan verileri sonrası oluşan tablo ve maaş zamlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:58
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        1

        TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini paylaştı ve böylece yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı ortaya çıktı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. Özellikle SSK, Bağkur ve memur emeklileri için dört aylık veriler, maaş artışlarının temelini oluşturuyor. Peki, dört aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ve bu fark maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, 2025 yılı ilk dört aylık enflasyon farkına dair merak edilen detaylar..

        2

        NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        2025 Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

        3

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.

        4

        4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak.

        5

        4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.

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