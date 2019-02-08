Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,99, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,36 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,71, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,03, Euro yüzde 0,92 ve dolar yüzde 0,57 oranında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,09, DİBS yüzde 2,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,42, euro yüzde 0,31 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 0,04 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,51 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,94 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,46 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 31,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



