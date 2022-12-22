Asgari ücret zammının belli olmasının ardından engelli maaşları da netlik kazandı. Engelli aylığı bilindiği gibi 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan vatandaşlara .üç aylık olarak ödenen bir maaştır. Peki, "Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte detaylar...