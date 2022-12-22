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2023 Asgari ücret zammıyla engelli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret zammı sonrasında engelli maaşı ödemeleri de netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan engelli maaşı başvuru şartları ve ödeme miktarını sizler için derledik. İşte Ocak zammıyla 2023 engelli aylığı ücretleri...

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  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Asgari ücret zammının belli olmasının ardından engelli maaşları da netlik kazandı.  Engelli aylığı bilindiği gibi  18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan vatandaşlara .üç aylık olarak ödenen bir maaştır. Peki, "Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte detaylar...
  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 ENGELLİ MAAŞI

    2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738,4 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609,11 liraya, engelli yakını aylığı da 1738,4 lira maaş alacak.
  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

    Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

     
  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar “engelli”, toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” olarak kabul edilir.
  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

    Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü 

     
  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor. 
  • Ocak zammıyla 2023 engelli maaşı belli oldu! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

    Şartları sağlayan engelli vatandaşlar, engelli maaşı alma hakkına sahip oluyor. Buna göre; yüzde 40-69 oranında engeli bulunan vatandaşlara aylık 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engel oranı bulunan vatandaşlara ise aylık 1687 lira ödeniyor. Engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi. 

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