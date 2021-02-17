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Ocakta konut satışında artış yaşanan tek bölge Doğu Anadolu oldu

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Veri Direktörü Orhan Vatandaş, bu yıl ocak ayında konut satışında artış yaşanan tek bölgenin Doğu Anadolu olduğunu belirterek, "Faizlerdeki yükselişin yanı sıra son yıllarda büyükşehirlerde ve sahil kentlerinde yaşanan fiyat artışları konut satışlarına düşüş olarak yansıdı." ifadesini kullandı.

Ocakta konut satışında artış yaşanan tek bölge Doğu Anadolu oldu
AA

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Veri Direktörü Orhan Vatandaş, bu yıl ocak ayında konut satışında artış yaşanan tek bölgenin Doğu Anadolu olduğunu belirterek, "Faizlerdeki yükselişin yanı sıra son yıllarda büyükşehirlerde ve sahil kentlerinde yaşanan fiyat artışları konut satışlarına düşüş olarak yansıdı." ifadesini kullandı.

GABORAS'tan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında Türkiye genelinde 70 bin 587 adet konut satılırken, bu rakam son 5 yılın en düşük ocak rakamı olarak gerçekleşti.

Ocakta ülke genelinde önemli düşüşler yaşanırken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde ise artış yaşandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GABORAS Veri Direktörü Orhan Vatandaş, geçen yıl yakalanan 1,5 milyon adetlik rekor satışta faiz indirimi kampanyalarının büyük rolünün olduğunu anımsatarak, eylül ayı ile birlikte satış adetlerinde düşüşe geçildiğini bildirdi.

Vatandaş, "Son 5 yıllık ocak ayı ortalama konut satışı 92 bin adet olurken bu yılın ilk ayında ise rakam 70 bin 587 adede geriledi. 2020 Ocak'a göre yüzde 38 düşüş yaşandı." ifadelerini kullandı.

Faizlerdeki yükselişin yanı sıra son yıllarda büyükşehirlerde ve sahil kentlerinde yaşanan fiyat artışlarının konut satışlarına düşüş olarak yansıdığını kaydeden Vatandaş, şu bilgileri verdi:

"Konut satışlarında Türkiye geneline göre en yüksek rakamlara ulaşan 5 büyükşehirin ocak ayı satışlarında ciddi düşüşler görüldü. Bu rakam Antalya'da yüzde 51, Ankara'da yüzde 44, İzmir'de yüzde 43, İstanbul ve Bursa'da yüzde 35 olarak gerçekleşti. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nde konut satışlarında yükseliş görüldü. Konut satış oranlarında en fazla yükseliş yüzde 45 ile Ardahan'da yaşanırken, onu yüzde 43 ile Hakkari, yüzde 36 ile Bitlis, yüzde 21 ile Şırnak, yüzde 18 ile Bingöl, yüzde 17 ile Muş ve yüzde 12 ile Ağrı takip etti."

- "Satış adedi düşük ancak artış var"

Orhan Vatandaş, Doğu Anadolu illerinde satış adetleri düşük olsa da artış yaşandığını belirterek, yıla yükselişle başlayan tek bölgenin bu bölge olduğunu bildirdi.

Vatandaş, "Bu durum, yaşanan salgının kırsal alanlara ilgiyi artırmasının bir sonucu olabilir. İnsanlar bundan yarım asır önce göç ettikleri bölgelere geri dönerek oralara yatırım yapmaya başladı." değerlendirmelerinde bulundu.

- Satışların yüzde 69'u ikinci el, yüze 85'i ipoteksiz

GABORAS Veri Direktörü Vatandaş, ocakta satılan 70 bin 587 adet konutun yüzde 69'unun ikinci el olduğunu kaydederek, ikinci el konut satışlarında en yüksek artışın yüzde 125 ile Hakkari'de yaşandığını, onu yüzde 60 ile Ardahan'ın, yüzde 29 ile Tunceli'nin, yüzde 18 ile Muş'un takip ettiğini anlattı.

Ocakta satılan konutların yüzde 85'inin ipoteksiz olduğunu kaydeden Vatandaş, ipotekli satışlarda yüzde 75 düşüş görüldüğünü bildirdi.

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