“Herkesin değil, sizin bankanız” sloganıyla 2012 yılında Bank Audi Sal’ın Türkiye'de yüzde yüzlük ortaklığı ile anonim şirket olarak kurulan Odeabank, ilk şubesini İstanbul Maslak’ta Kasım 2012 tarihinde açmıştır. Odeabank, günümüzde 50’yi aşkın şubede, 2 bini aşkın personeli ile hizmetlerine devam etmektedir.

ODEABANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Odeabank hafta içi her gün mesaiye sabah 09:00’da başlar ve 12:30’a kadar devam eder. Öğlen bir saatlik bir mola veren banka daha sonra mesaiye 13:30’da başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Odeabank şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Odeabank ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalıdır.

ODEABANK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Odeabank Merkez Binası, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, No 11 Olive Plaza, Kat 6-7-8-9 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Odeabank merkez şubesine 0 212 304 84 44 numaralı telefon veya 0 212 304 84 45 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

Odeabank Müşteri Hizmetleri telefon numarası: 444 8 444

Odeabank Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası: 0 850 222 84 44

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ