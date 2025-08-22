ODTÜ'de Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program ile gerçekleşen açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Alemdar ile Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy katıldı.

Rektör Yozgatlıgil, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminin geleceği açısından çok önemli bir adımın hayata geçirilişine tanıklık etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

ODTÜ'nün, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin kalkınma vizyonunun bilimsel altyapısını inşa eden tasarım merkezi niteliğinde bir üniversite olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, Türkiye'de ODTÜ Teknokent bünyesindeki çok sayıda firma ile yapay zeka ve bilişim alanında yenilikçi projeler geliştirdiklerini anlattı.

Yozgatlıgil, projeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Bu projeler Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna doğrudan katkı sağlamakta ve Türkiye'nin yapay zeka stratejisiyle güçlü bir uyum göstermektedir. Uluslararası sıralamalarda yükselen trendimizle bugün dünyanın en iyi 269. üniversitesi konumundayız. Ancak hedefimiz çok daha iddialı. Önümüzdeki dönemde ilk 100 üniversite arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.