Ödüller veridi

6.Esenler Film Festivali'nin ödül töreni, sinema dünyasının önemli isimlerini Atlas 1948 Sineması'nda bir araya getirdi
6.Esenler Film Festivali’nin ödül töreni, sinema dünyasının önemli isimlerini Atlas 1948 Sineması’nda bir araya getirdi. Törende, Kısa Film Yarışması ve Kısa Film Yapım Destek Ödülleri sahiplerini buldu. Beş gün boyunca sinema şöleni yaşatan festivalde “En İyi Kısa Film Ödülü”nü Kazım Baynal’ın “Serezîpon” filmi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri, Ziraat Katılım’ın ana sponsorluğunda, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Esenler Film Festivali gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.
Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve sinema dünyasından pek çok önemli isim katıldı.
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU: YAPAY ZEKA DUYGUYU VEREMEZ
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı konuşmada sinemanın toplumlar için sosyolojik olarak değişim ya da dönüşümün en önemli unsuru olduğunu vurguladı.
Yapay zeka konusuna da dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Belki, yapay zeka ile filmler çekeceksiniz, aktörler oynatacaksınız; ama hiçbiri insanın öz rengi ile sesinin tınısını veremeyecek. Çünkü duygu taklit edilebilir bir şey değildir, duygu insanın yüreğinden gelen bir sestir.” dedi.
Törende konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye’de yapılan bütün etkinlikleri desteklemeye çalıştıklarını ve Esenler Film Festivali’ni de yakından takip ettiklerini söyledi.
SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ BİROL GÜVEN: ESENLER FİLM FESTİVALİ ÖRNEK BİR FESTİVAL
Esenler Film Festivali’nin bir standart oluşturmasıyla önemli olduğunu belirten Güven “Bu festival, bizim örnek gösterdiğimiz bir festival. İşin içinde, kamu kurumları, belediye, sponsorlar, sivil toplum örgütleri var ve en önemlisi, festival sinemacılara emanet. Dolayısıyla burada, her şey olması gerektiği gibi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Festivalin sinema sektörüne sunduğu katkının altını çizen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise sanat etkinliklerine destek vermeyi önemsediklerini ve festivallerden ülkemize katkılar sunan isimlerin çıkmasını dilediğini ifade etti.
Festival Direktörü Suat Köçer ise festival ve benzeri organizasyonların yaşamasının her geçen gün zorlaştığını ifade etti ve kendilerine bu yolda destek olan herkese teşekkür etti.
Törende, jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik’in üstlendiği Kısa Film Yarışması’nda; birincilik ödülüne Kazım Baynal’ın “Serezîpon” filmi, ikincilik ödülüne Deniz Koloş’un “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi, üçüncülük ödülüne ise Mahsum Taşkın’ın “Garan” filmi layık görüldü. Bu yıl ilk kez verilen Halit Refiğ Jüri Özel Ödülünün sahibi ise Özgür Nuri Çiçek’in “Bir Sinefilin Dramı” filmi oldu.
Sinemanın yeni ve özgün seslerini desteklemeyi amaçlayan Esenler Film Festivali, bu yıl da kısa film alanında üretim yapan genç sinemacılar ile yapım aşamasındaki projeleri teşvik eden yapım destek ödülleriyle dikkat çekti. Törende, sinemanın gelişimine katkı sunan projeler jüri değerlendirmeleri sonucunda ödüllendirildi.
Her bir projeye 120’şer bin TL verilen ‘Kısa Film Yapım Destek Bölümü’nde ise ; Deniz Büyükkırlı’nın “Aslı Başrol İstiyor”, Efe Can Yıldız’ın Sessiz Bi’ Muhteşemlik ve Hasan Ete’nin Orfoz projeleri desteğin sahibi oldu.
Teknik ve prodüksiyon destekleri kapsamında ise “İstenci Film Production Kamera Ekipman Desteği” ve “Holylight Işık Ekipman Desteği” Şahin Timur’un “Kahvaltı Mülkiyetin Temelidir” projesine, “Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği” Semih Sağman’ın “Bir Kış Günü Babam Öldüğünde” projesine verildi.
Muhammet Emin Altunkaynak “Tavukkarası” projesiyle kurgu ve afiş desteğine, Mehmet Nuri Kaya ise Hydrocracy projesiyle renk düzenleme desteğine layık görüldü.
Litros Quartet’in konser verdiği görkemli tören, ödül alan sinemacıların sahnede yaşadığı coşku ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.