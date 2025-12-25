Ödüller veridi

6.Esenler Film Festivali’nin ödül töreni, sinema dünyasının önemli isimlerini Atlas 1948 Sineması’nda bir araya getirdi. Törende, Kısa Film Yarışması ve Kısa Film Yapım Destek Ödülleri sahiplerini buldu. Beş gün boyunca sinema şöleni yaşatan festivalde “En İyi Kısa Film Ödülü”nü Kazım Baynal’ın “Serezîpon” filmi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri, Ziraat Katılım’ın ana sponsorluğunda, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Esenler Film Festivali gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve sinema dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU: YAPAY ZEKA DUYGUYU VEREMEZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı konuşmada sinemanın toplumlar için sosyolojik olarak değişim ya da dönüşümün en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Yapay zeka konusuna da dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Belki, yapay zeka ile filmler çekeceksiniz, aktörler oynatacaksınız; ama hiçbiri insanın öz rengi ile sesinin tınısını veremeyecek. Çünkü duygu taklit edilebilir bir şey değildir, duygu insanın yüreğinden gelen bir sestir.” dedi.

Törende konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye’de yapılan bütün etkinlikleri desteklemeye çalıştıklarını ve Esenler Film Festivali’ni de yakından takip ettiklerini söyledi.

SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ BİROL GÜVEN: ESENLER FİLM FESTİVALİ ÖRNEK BİR FESTİVAL

Esenler Film Festivali’nin bir standart oluşturmasıyla önemli olduğunu belirten Güven “Bu festival, bizim örnek gösterdiğimiz bir festival. İşin içinde, kamu kurumları, belediye, sponsorlar, sivil toplum örgütleri var ve en önemlisi, festival sinemacılara emanet. Dolayısıyla burada, her şey olması gerektiği gibi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin sinema sektörüne sunduğu katkının altını çizen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise sanat etkinliklerine destek vermeyi önemsediklerini ve festivallerden ülkemize katkılar sunan isimlerin çıkmasını dilediğini ifade etti.