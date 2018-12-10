Ödüllere Çukur damgası

Bu özel gecede “En İyi Dizi” ödülüne “Çukur” layık görüldü. Ödülü dizinin yapımcıları Kerem Çatay ve Pelin Diştaş, Türker İnanoğlu’nun elinden aldı. “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü ise Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, “En İyi Dizi Müziği” ödülünü Çukur’un beğenilen müziğine imza atan Toygar Işıklı ve “Yılın Şarkısı” ödülünü “Heyecanı Yok” ile Gazapizm aldı. Televizyon dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gece renkli görüntülere sahne oldu.

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