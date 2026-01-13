Ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 16 Ocak'ta Tiran'da sahne alacak

Türkiye’nin genç nesil virtüözleri arasında özel bir yere sahip olan Elvin Hoxha Ganiyev, Balkan müzik dünyasının kalbi Tiran’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ganiyev, 16 Ocak akşamı ülkenin en köklü sanat topluluğu olan Arnavutluk Radyo Televizyon (RTSH) Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, tarihi Sanat Üniversitesi Salonu’nda (Salla Universiteti i Arteve) gerçekleşecek olan konser, iki ülke arasındaki kültürel bağları müzikle güçlendiriyor.

Elvin Hoxha Ganiyev, konserde Ludwig van Beethoven-Re Majör Keman Konçertosu, Op. 61’i yorumlayacak.

Konserin devamında ise orkestra, Franz Schubert'in görkemli yapıtı 9. Senfoni "Büyük" (Do Majör, D 944) ile dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Arnavutluk’un ulusal kanalı RTSH tarafından takip edilecek olan konser, sadece salondaki dinleyicilerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda bölgesel yayınlarla daha geniş bir kitleye ulaştırılacak.

Konser 16 Ocak 2026 tarihinde, saat 19:00’da Tiran’daki Sanat Üniversitesi Salonu’nda gerçekleşecek.