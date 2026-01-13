Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 16 Ocak'ta Tiran'da sahne alacak

        Ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 16 Ocak'ta Tiran'da sahne alacak

        Uluslararası ödüllü keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Arnavutluk'un kültürel hafızası olarak kabul edilen Arnavutluk Radyo Televizyon (RTSH) Senfoni Orkestrası ile 16 Ocak'ta Tiran'da bir araya geliyor. Sanatçı, bu dev konserle kariyerine bir prestij halkası daha ekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 16 Ocak'ta Tiran'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin genç nesil virtüözleri arasında özel bir yere sahip olan Elvin Hoxha Ganiyev, Balkan müzik dünyasının kalbi Tiran’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Ganiyev, 16 Ocak akşamı ülkenin en köklü sanat topluluğu olan Arnavutluk Radyo Televizyon (RTSH) Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek.

        Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, tarihi Sanat Üniversitesi Salonu’nda (Salla Universiteti i Arteve) gerçekleşecek olan konser, iki ülke arasındaki kültürel bağları müzikle güçlendiriyor.

        REKLAM

        Elvin Hoxha Ganiyev, konserde Ludwig van Beethoven-Re Majör Keman Konçertosu, Op. 61’i yorumlayacak.

        Konserin devamında ise orkestra, Franz Schubert'in görkemli yapıtı 9. Senfoni "Büyük" (Do Majör, D 944) ile dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

        Arnavutluk’un ulusal kanalı RTSH tarafından takip edilecek olan konser, sadece salondaki dinleyicilerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda bölgesel yayınlarla daha geniş bir kitleye ulaştırılacak.

        Konser 16 Ocak 2026 tarihinde, saat 19:00’da Tiran’daki Sanat Üniversitesi Salonu’nda gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Ocak 2026 (ABD İran'a Müdahale Edecek Mi?)

        ABD İran'a müdahale edecek mi? ABD ve İsrail'in İran planı ne? Trump İran'ı yine çok sert tehdit etti. Hameney'den Trump'a yanıt. Gıda fiyatları düşecek mi? Kuru öksürük neden geçmiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Elvin Hoxha Ganiyev
        #Tiran
        #keman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"