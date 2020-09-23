AA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin arasındaki Odunpazarı Modern Müze (OMM),İngiltere'de ödüle layık görüldü.

Müzenin iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre OMM, müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla 18'incisi gerçekleştirilen Müze ve Kültürel Miras Ödülleri (Museum and Heritage Awards) organizasyonunda "Yılın Uluslararası Projesi Ödülü"nü kazandı.

OMM, 1 milyon poundun üzerinde yatırım yapılan projelere verilen ödülü, dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan 4 müzeyi geride bırakarak elde etti. Ödüller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılan törenle sahiplerine dağıtıldı.