Of ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar İrfanlı ve Yazlık mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. İrfanlı mahallesinde Roşi Deresi’nin debisinin yükselmesiyle dere yatağında bulunan bir evde mahsur kalan 5 kişi yetkilileri arayarak yardım istedi.

İHA'nın haberine göre olay yerine gönderilen AFAD ekipleri kapanan yol nedeniyle evde mahsur kalan Rıfat İhtiyar, Saadet İhtiyar, Tuba İhtiyar, Berat İhtiyar ve Hatice Tokyay’a yaya olarak ulaşmaya çalıştı. Heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmakta zorluk çeken ekipler bir süre sonra iş makinelerinin yardımıyla aileye ulaştı.

Kepçe yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtularak 112 ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirilen aile tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

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