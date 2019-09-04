Öge nasıl yazılır? Öge mi öğe mi doğru? Öge sözcüğünün anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ÖGE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, öge şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "öğe" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "öge"dir.

ÖGE SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı

- Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur.

- Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.

- Gerekçe, araç

olan "ÖGE" öz Türkçe bir kelimedir.