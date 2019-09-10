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ÖGG 83. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM'den sınav sonuçları açıklaması geldi mi?

Özel Güvenlik Görevlisi adayları 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı duyuru ile 83. Dönem ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı. Peki 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları dair EGM'den açıklama geldi mi?

ÖGG 83. dönem sınav sonuçları

Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitimi Sınavı 25 Ağustos 2019 Pazar günü uygulandı ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlar için açıklama geldi mi? İşte 83. Dönem ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar...

ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ÖGG sınav soru ve cevapları açıklandı. Adaylar güvenlik görevlisi olmak için girdiği sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabiliyor.

ÖGG 83. DÖNEM SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

83. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları bir aksilik olmazsa 13 Eylül Cuma günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, kimlik bilgileri ile ÖGG sınav sonuçlarını öğrenebilecek. 

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

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