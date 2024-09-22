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        ÖGG sınavı ne zaman? 111. Dönem ÖGG sınav tarihi ve giriş belgesi beli oldu mu?

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar, sınavın ilk 30 dakikası ve son 20 dakikasında sınav salonunu terk edemeyecekler. Ayrıca, her sorunun bir puan olduğu çoktan seçmeli sınavda 100 soru sorulacak. Peki ÖGG sınavı ne zaman? 111. Dönem ÖGG sınav tarihi ve giriş belgesi beli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:55
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        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınavının ekim ayında gerçekleşecek. Sınavdan sonra yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları açıklanacak. İşte ÖGG sınav tarihi

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

        Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

        Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

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