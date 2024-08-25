110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek oturumda düzenlenen sınava, özel güvenlik mesleğini yapmak ve gerekli sertifikaları almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Bu noktada "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 25 Ağustos tarihinde düzenlenecek olup adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. İşte, EGM ile 2024 Özel Güvenlik Sınavı süresi ile ÖGG sınavı başlangıç ve bitiş saati.