Öğle yemeğinde 'Bond' sürprizi

Pelin Akil, bir etkinliğe katılmak için gittiği New York'ta hayranı olduğu meslektaşıyla karşılaşma mutluluğu yaşadı.

Pelin Akil, öğle yemeğinde en yakışıklı 'James Bond' olarak kabul edilen İrlandalı Pierce Brosnan ile aynı restoranda olduğunu görünce bir hayli mutlu oldu. Akil'in mutluluğu, Brosnan'ın hemen yan masada oturmasıyla daha da arttı.