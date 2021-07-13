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Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre Tekin Akdeniz oğlu ile birlikte caddede yürüyordu. İddiaya göre alkollü olan baba evin önüne geldiklerinde oğluna küfretti. Bu esnada anne Fatma Akdeniz dışarı çıktı. Bu kez de acımasız koca silahını çıkararak karısına peşpeşe ateş etmeye başladı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Tekin Akdeniz'in hedefinde oğlu vardı ama anne yüreği dayanamadı ona siper oldu. Evladı için kendini siper eden Fatma Akdeniz'in cenazesi bugün toprağa verildi. Polis katil kocanın peşinde.