        Haberler Bilgi Yaşam OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 OGM personel alımı sonuç sorgulama ekranı

        OGM 496 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 496 sözleşmeli personel alımı başvurularının 20 Kasım 2025 - 4 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. Başvuru yapan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki OGM 496 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 OGM personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 23.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:09
        OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları tamamlandı. Sonuçlar için geri sayım başladı. KPSS puanı esas alınarak yapılan başvurular sonucunda mühendis, avukat, tekniker, operatör gibi birçok kadroya alım yapılacak. Bu kapsamda adaylar “OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları 20 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

        OGM personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuç tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecek.

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        OGM personel alımı sonuçları https://www.ogm.gov.tr/tr web sitesi üzeriden yayımlanacak.

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

        Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’ne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

        Bu kapsamda,

        - Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen,

        - Ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker,

        - Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere 496 personel alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
