OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları tamamlandı. Sonuçlar için geri sayım başladı. KPSS puanı esas alınarak yapılan başvurular sonucunda mühendis, avukat, tekniker, operatör gibi birçok kadroya alım yapılacak. Bu kapsamda adaylar “OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...