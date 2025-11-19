OGM personel alımı yapıyor! Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 496 personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS B grubuna göre gerçekleşecek. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak isteyenler OGM personel alımı tarihi, başvuru şartları gibi detayları merak ediyor. OGM personel alımları için kadro dağılımı açıklandı. Peki OGM personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar
OGM personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Yerleştirilecek adaylar, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. İşte, OGM personel alımı ile ilgili detaylar
OGM PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat alım duyurusunun ardından kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.
Buna göre, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker, ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere 496 personel alınacak.
Yerleştirilecek adaylar, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.