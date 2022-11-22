Ailelerinden uzakta yaşayan üniversite öğrencileri için yeni bir düzenleme getirildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjdeye göre; üniversite öğrencilerine yılda iki kez olmak üzere ulaşım desteği verilecek. Peki, öğrenci ulaşım desteği nasıl ve ne zaman alınır, başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.