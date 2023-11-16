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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Öğrenci yurdunda asansör kazası' iddiasına yalanlama

        'Öğrenci yurdunda asansör kazası' iddiasına yalanlama

        İHA ve DHA'nın haberinde Ankara Çubuk Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yurtta bir asansörün düştüğü, düşen asansör nedeniyle panik yaşandığı belirtildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 23:01
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        'Öğrenci yurdunda asansör kazası' iddiasına yalanlama
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        Ankara Çubuk Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada asansörün arızalandığı iddia edilmişti.

        Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İHA ve DHA'da yer alan haberde "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır."

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