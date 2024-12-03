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        Haberler Gündem Öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı

        Nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:14
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        Öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı
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        Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Darıca ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüste kız öğrencinin nefes borusuna patlamış mısır kaçtı. Öğrenci, yaşadığı durumu yakınında bulunan Türkçe Öğretmeni Ahmet Karakurt’a belirtmeye çalıştı. Karakurt ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencisinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; boğazını tutarak merdivenlerden inen kız öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği, öğretmenin ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardığı anlar yer aldı.

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