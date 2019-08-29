Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışabilmek için, öğretmenler KPSS’den yeterli puanı almak durumundadırlar. Öğretmenler girmiş oldukları KPSS’nin yanı sıra bakanlık tarafından organize edilen bir sözlü sınava tabi tutulmaktadırlar ve sözlü sınavdan aldıkları puan sonucunda bakanlığa bağlı okullara atanmaktadırlar.

Örnek: Türkçe öğretmenleri Genel Kültür/Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınavlarının yanı sıra 75 sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) girerler ve almış oldukları P121 puan türüyle atanırlar.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TABAN PUANLARI KPSS

Alan Taban Mülakat Puanı Taban Kpss Puanı Yapılan Atama Sayısı Sınıf Öğretmenliği 75 74,75281 3047 İngilizce Öğretmenliği 71 70,63010 2038 Din Kült. ve Ahl.Bil. Öğretmenliği 78 77,56972 1910 Okul Öncesi Öğretmenliği 79 78,80665 1601 İlköğretim Matematik Öğr. 75 75,13795 1401 Türkçe Öğretmenliği 79 79,40128 1093 Rehberlik 81 81,45905 1056 Özel Eğitim Öğretmenliği 76 75,57397 1002 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 78 78,11173 919 Beden Eğitimi Öğretmenliği 79 79,45173 845 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 81,50322 577 Matematik Öğretmenliği 83 82,86337 503 Tarih Öğretmenliği 82 82,49993 503 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 85 85,43274 451 İ.H.L. Meslek Dersleri 79 78,75873 437 Müzik Öğretmenliği 62 62,44758 375 Bilişim Teknolojileri (**) 85 84,84824 321 Görsel Sanatlar 74 74,27259 249 Fizik Öğretmenliği 77 77,09738 235 Kimya/Kimya Teknolojisi 80 80,09922 190 Felsefe Öğretmenliği 86 86,25958 155 Arapça 69 69,48866 150 Coğrafya 83 82,66033 146 Almanca 80 79,64872 101 Bilişim Teknolojileri (*) 81 80,99638 91 Biyoloji 83 83,29608 70 Teknoloji ve Tasarım 71 71,13310 59 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 81 81,31147 54 Adalet 85 85,09223 40 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro

Tekniği 76 75,81598 35 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 62 61,67464 33 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 80 80,35057 27 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 72 72,20656 24 Ulaştırma Hizmetleri 76 75,96762 22 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 83 82,56227 20 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 81 81,44849 20 Yiyecek İçecek Hizmetleri 81 81,34785 20 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 72 71,78675 12 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 77 77,25229 11 Motorlu Araçlar Teknolojisi 81 81,04848 10 Metal Teknolojisi 81 80,88136 8 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 76 76,38838 8 Muhasebe ve Finansman 74 74,29416 8 Denizcilik / Gemi Yönetimi 77 76,89361 7 Makine Tek./Makine ve Kalıp 83 82,74954 7 Sivil Havacılık 60 59,94043 6 El San.Tek./El Sanatları 76 76,26138 5 El San.Tek./Nakış 73 73,01938 5 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 87 87,34059 5 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 79 78,68479 5 Büro Yönetimi 60 60,41233 4 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 85 84,65374 4 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 64 63,63093 4 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 75 75,16283 4 Plastik Teknolojisi 81 80,97110 4 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 78 78,21381 4 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 80 79,93235 4 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 83 82,87430 4 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 78 78,34440 4 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 80 79,60869 4 Denizcilik/Gemi Makineleri 81 80,71246 3 Gıda Teknolojisi 95 95,06182 3 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 88 87,95720 3 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 91 90,64827 3 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro

Hukuk 79 79,26960 3 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 88 87,99700 3 Tasarım Teknolojileri 75 75,31735 3 Tekstil Tek./Tekstil 83 82,67020 3 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 70 69,75870 2 Maden Teknolojisi 71 71,08479 2 Sivil Havacılık 65 65,49571 2 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 83 82,60244 2 Fransızca 88 87,74897 1 Gazetecilik 98 97,79366 1 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 86 86,16177 1 Radyo-Televizyon 87 87,23477 1 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 80 79,77481 1 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 66 66,42605 1 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 77 76,90865 1

2017 ve 2018 KPSS puanları esas alınarak 2019 Şubat’ında tamamlanan öğretmen atamaları dün (8 Şubat 2019) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla tamamlandı.

Yapılmış olan atamada en büyük kontenjanlar Sınıf, İngilizce, Din Kültürü, Okul Öncesi, İlköğretim Matematik alanlarında yoğunlaştı. 2019 Şubat atamasında okul öncesi alanına 1601 kontenjan ayrılırken KPSS taban puanı 78,80 olarak şekillendi. En düşük puanla ataması yapılmış olan kişilerin yer aldığı tablo incelendiğinde KPSS puanları ile sözlü sınav sonrası puanları arasında bir farklılık göze çarpmıyor.