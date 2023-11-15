Haberler Gündem Öğretmen atamaları ne zaman? Gözler 2023 - 2024 öğretmen atamasında

Öğretmen atamaları ne zaman? Gözler 2023 - 2024 öğretmen atamasında Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? KPSS'ye giren öğretmen adayları tarafından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 ve 2024'te öğretmen ataması yapılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen açıklama... Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:45 facebook

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Öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte KPSS'ye giren öğretmen adayları bu sorunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...

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ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI? Öğretmen ataması konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu: "Bütçe konunu ile bağlantılı bir durum. Gündeme geldiğinde bize ayrılan kadro belli olacak. Mutlaka atama olacak.