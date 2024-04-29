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        Haberler Yaşam Öğretmen atamaları ne zaman? Gözler atama takviminde! MEB 2024 Öğretmen atama takvimi, branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

        Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen atama takvimi, branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama daha yapan Tekin, atama sayısında anlaşmaya vardıklarını belirtti ve ayrıntıların yakın zamanda belli olacağını duyurdu. En son Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan alınmıştı. Peki MEB 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, atama takvimi ile branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:32
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        Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kabine Toplantısı’nda ele alınması beklenen öğretmen ataması MEB tarafından gerçekleşecek olup Öğretmen atamaları ne zaman sorurusna yanıt aranıyor. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. İşte, MEB Öğretmen atamaları ile ilgili son durum

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

        ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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        BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Öğretmen atamalarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

        "RAKAMDA UZLAŞTIK"

        Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

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