2020 Öğretmen ataması olacak mı? Soruları gündemden düşmüyor. Öğretmen adayları ve uzun süredir atama bekleyen yaklaşık 500 bin öğretmenler yeni yılda atama bekliyor. Peki, konuya dair MEB'ten açıklama geldi mi? Tüm ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarının Şubat 2020'de yapılacağını duyurarak, ""Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA 2020 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen atama 2020 kontenjanları henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları süresi içerisinde belli olur olmaz haberimizde de yer alacaktır.