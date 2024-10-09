Öğretmen ek ders ücreti ödeme tarihleri 2024: Eylül öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak?
Öğretmen ek ders ücreti ödeme tarihleri 2024 Eylül ayı için araştırılıyor. Öğretmenler ek dersler ne zaman yatacak merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile beraber öğretmenlerin Eylül 2024 dönemi ek ders ödeme tarihleri belli oldu. Hatırlanacağı üzere Temmuz zammı sonrası kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 125 TL'ye yükselmişti. Peki, MEB Eylül ayı öğretmen ek ders ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Eylül 2024 öğretmen ek ders ücretleri ödeme takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Ek ders ücreti, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek dersler için ödeniyor. Ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağı öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Eylül ayı ek ders ücretleri ile ilgili gözler MEB duyurusundaydı. Öğretmen ek ders ücreti ödeme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamada birlik sağlanması için ek derslerin yatırılması konusunda değişikliğe gitti. Peki, MEB Eylül ayı öğretmen ek ders ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.
2024 EYLÜL EK DERS ÜCRETLERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ek ders ödemeleriyle ilgili önemli bir değişikliği hayata geçirdi.
Bakanlık, ek ders ödemeleriyle ilgili süreci hızlandırarak, daha önce yaşanan gecikmeleri önlemek adına adımlar attı. 81 ilde geçerli olacak yeni uygulama ile birlikte ek ders ücretlerinin yatırılma tarihleri de netleşti.
Buna göre, öğretmenlerin Eylül 2024 dönemi ek ders ödemeleri, 7 Ekim 2024 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında yatırılacak.
Belirtilen tarihler arasında öğretmenler, ek ders ücretlerini hesaplarında görebilecekler.
MEB’in bu yeni düzenlemesi, ülke genelinde ek ders ödemelerinde eşgüdüm sağlamak hedeflenirken aynı zamanda ödeme süreçlerinde yaşanan aksaklıkların da önüne geçmeyi hedefliyor.
EK DERS ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
2024 Temmuz zammı ile öğretmenlerin ek ders ücretleri yeniden hesaplandı. Böylece öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 125 TL’ye yükseldi.
Yapılan hesaplama doğrultusunda ayda 80 saat ek ders ücreti alan bir öğretmen için artık 10.000 TL ödeme yapılacak.
RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?
MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:
"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."