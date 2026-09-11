Öğretmen il dışı atama ne zaman? 2026 Mazeret tayini başvuruları başladı mı, atamalar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 2026 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci devam ediyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru ve tercih tarihlerini araştırıyor. İki aşamalı yürütülen süreçte ilk olarak mazeret durumuna bağlı ön başvurular alınacak, ardından başvurusu onaylanan öğretmenler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2026 Öğretmen il dışı atama ne zaman? İşte, 2026 mazeret tayini başvuruları ve atamalar hakkında merak edilenler…