Öğretmen il dışı atama ne zaman? 2026 Mazeret tayini başvuruları başladı mı, atamalar ne zaman?
Öğretmenlerin 2026 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde başvuru ve tercih takvimi belli oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre iki aşamalı yürütülecek süreçte ön başvurular 9 Eylül'de başladı. Peki, öğretmen il dışı mazeret tayini başvuruları ne zaman sona erecek? İşte 2026 öğretmen il dışı atama takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 2026 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci devam ediyor. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru ve tercih tarihlerini araştırıyor. İki aşamalı yürütülen süreçte ilk olarak mazeret durumuna bağlı ön başvurular alınacak, ardından başvurusu onaylanan öğretmenler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2026 Öğretmen il dışı atama ne zaman? İşte, 2026 mazeret tayini başvuruları ve atamalar hakkında merak edilenler…
MAZERET TAYİNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB'in 2026-2 iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre öğretmenlerin ön başvuruları 9 Eylül 2026'da başladı. Başvuru ve onay süreci 14 Eylül 2026 saat 16.00'da sona erecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN TERCİHLERİ NE ZAMAN?
İl dışı mazeret tayininde ikinci aşama olan tercih başvuruları 16 Eylül 2026'da başlayacak. Öğretmenler tercihlerini 17 Eylül 2026 saat 16.00'ya kadar yapabilecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı takvime göre 2026 öğretmen il dışı mazeret atamaları 18 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Atamanın ardından aynı gün tebligat ve ilişik kesme işlemleri yapılacak.
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanının eşit olması halinde sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana ve öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Eşitliğin devam etmesi halinde atama bilgisayar kurası ile belirlenecek.
2026 ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ
MEB'in 2026-2 iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre süreç şu tarihlerde yürütülecek:
* Ön başvuru: 9-14 Eylül 2026
* Başvuru ve onay sürecinin sonu: 14 Eylül 2026 saat 16.00
* Tercih başvuruları: 16-17 Eylül 2026
* Tercihlerin son günü: 17 Eylül 2026 saat 16.00
* Atamalar: 18 Eylül 2026
* Tebligat ve ilişik kesme: 18 Eylül 2026
ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERET TAYİNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmenlerin il dışı mazeret tayini başvurularını MEBBİS veya personel.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapması gerekiyor.