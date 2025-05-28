2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ