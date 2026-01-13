Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı! 2026 Yarıyıl tatili öğretmenlerin il içi ve iller arası mazerete bağlı atama başvuru tarihleri ve şartları

        Öğretmen yer değiştirme kılavuzu yayımlandı! 2026 Öğretmen mazerete bağlı atama başvuruları ne zaman?

        Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları Ocak ayında başlayacak. Kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvuruları, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Peki, MEB kılavuzu ile 2026 öğretmenlerin il içi ve iller arası mazerete bağlı atama başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

        Giriş: 13.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:12
        2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Kılavuza göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Öğretmenler birinci aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Peki, 2026 Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı atama başvuruları ne zaman başlıyor? İşte sürece ilişkin detaylar…

        ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURULARI YAYIMLANDI

        2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurular yayımlandı.

        Yer değişikliği işlemleri, önceki yıllardan farklı olarak "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleşecek.

        Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içinde ilçe grupları arasında ya da iller arası yer değiştirme başvuruları, duyurularda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

        ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi ilçe grupları arası ve iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci 14 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

        İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.

        Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

        Atamalar, 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

        İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

        İL İÇİ İLÇE GRUPLARI ARASINDA MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        İller arası yer değiştirme

        İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.

        Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

        Atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

        Aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği yapacaklar için talep edilen yerde 360 gün sigortalılık süresi istenilecek.

        İkinci aşamada alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek.

        Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

        İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

        Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesiyle birlikte reddedilecektir.

        Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

        Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

        Öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticilerinden belgeye dayalı başvuru bilgisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir.

        Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanların başvuruları iptal edilerek yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

        Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

        Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
