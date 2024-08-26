Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan seminer başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 9 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı göz önüne alındığında öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB seminer tarihleriyle ilgili detaylar