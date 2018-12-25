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Elazığ’da 2 çocuk annesi Sevim Demirel, 31 sene sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 3 yıl sene önce emekli oldu. En büyük hayali gazetecilik olan 55 yaşındaki Demirel, yıllardır ertelediği hayaline gerçekleştirmek için 3 sene önce tekrar üniversite sınavına girdi. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazanan ve şuan 3’üncü sınıfta olan Demirel, hayallerine adım adım ilerlemenin mutluluğunu yaşıyor.
İHA'nın haberine göre; sınıf öğretmeni olduğunu belirten Sevim Demirel, “31 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Evliyim ve 2 oğlum var. Biri evli diğeri üniversiteyi bitirdi, yüksek lisans yapıyor. 31 yıl çalıştıktan sonra gazetecilik okumak istedim. Çünkü geçmişte içimde kalan bir uhdeydi. Mesleğimi de seviyordum. Şartlar böyle gösterdi. Çocuklar büyürken olmadı ama emekli olduktan sonra okumaya karar verdim. Şuan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 3’üncü sınıf öğrencisiyim” dedi.
“BİR GAZETEDE ÇALIŞABİLİRİM"
Sınıfındaki öğrencilerden olumlu tepkileri aldığını dile getiren Demirel, “Onlar da benden memnunum. Gençlerle birlikte olmak çok güzel. onlardan pozitif enerji alıyorum. Gençlik yıllarıma döndüm diyebilirim. Zevkle okuyorum. Çalışmayı düşünüyorum. Metin yazarlığı için bir birikim gerekiyor ama bunu yapacağıma eminim. Köşe yazarlığı olabilir, muhabirlik yapabilirmiyim bilemiyorum. Bu yaştan sonra koşturmak zor olur. Ama kendimi daha da geliştirerek bir gazetede çalışabilirim” diye konuştu.
“GAZETECİLİK HAYALİMDİ"
Gençleri okudukları bölümleri sevmesini tavsiye eden Demirel, “Gelecekte mesleklerini daha iyi yapmaları için kendilerini iyi yetişmelerini öneriyorum. Birikimle mezun olsunlar. Okumayı gerçekten çok seviyorum. Zaten zorla olmaz. İstemek gerekiyor. Emekli olup da çay kahve günlerinde gezmek işime gelmedi. Kendimi yetiştirmek ve beynimi tazelemek istedim. Çok mutluyum. Arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunuyorum. Beynimizi çalıştırmanın bizim sağlığımız açısından da çok önemli olduğunu söylüyorum. Bundan dolayı bir arkadaşım da geldi 2’inci sınıfta okuyor. Çevremdeki arkadaşlarıma da iyi bir model olduğuma inanıyorum. Çoğu arkadaşım emekli olduktan sonra okumayı düşünüyor. Gazetecilik hayalimdi. Çocukluğumdan beri istediğim bir alandı. İnşallah hayalimi gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.
Sevim öğretmen ile aynı sınıfta olmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getiren öğrencilerden İrem Bozuklu: "Çünkü kendisi eğitim konusunda çok deneyimli. Bize de faydalı bilgiler veriyor. Birlikte ders çalışıyoruz. Bazen anlamadığımız noktalarda ona soruyoruz. Eğitimli birinin tekrardan gelip bizimle birlikte gazetecilik okuması bizim için çok büyük bir şans ve bu şansa sahip olmak bizim için bir ayrıcalık” diyerek düşüncelerini ifade etti.
Görken Özdağ ise, “Sevim öğretmen ile aynı sınıfta öğrenciyim. Kendisi ile ilk karşılaşmamamız, okulun ilk günlerinde oldu. Emekli bir öğretmenin gazetecilik öğrencisi olması bizi şaşırttı. Aslında bize de ilham verdi. Sonuçta biz de ilk defa üniversite okuyoruz. Semra hoca ikinci üniversitesini gazetecilik olarak okuyor. Sevinç verici bir şey” şeklinde konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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