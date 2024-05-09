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        Öğretmenler 1 gün iş bırakıyor

        Türk Eğitim-Sen, İstanbul Eyüpsultan'da bir öğrencinin saldırısı sonucu öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bu hafta perşembe günü okulun ilk dersine ve cuma günü ise tüm derslere girmeme kararı aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:58
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        Öğretmenler 1 gün iş bırakıyor
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        İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan, bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türk Eğitim-Sen, hayatını kaybeden meslektaşı için protesto kararı aldı. Bu çerçevede sendika üyesi öğretmenler, bu hafta içi perşembe günü okulun ilk dersi ile cuma günü tüm derslere girmeme kararı aldı.

        ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKIYOR

        Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla 09.05.2024 Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. 10.05.2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla 'öğretmene şiddete hayır' diyoruz. Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart, kurdele ile derslere gireceğiz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir."

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        DERSLERE BİR HAFTA SİYAH KURDELEYLE GİRİLECEK

        Sendikanın Genel Başkanı Talip Geylan ise, yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek 'yeter artık' diyoruz. Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla 'öğretmene şiddete hayır' diyoruz! Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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