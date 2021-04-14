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Öğretmenler aşı oldu mu, ne zaman aşılanacak? Ziya Selçuk'tan son dakika aşı açıklaması!

Yüz yüze eğitime geri dönüldüğünden beri en çok merak edilen konuların başında gelen öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun süredir gündemden düşmeyen "Öğretmenler aşı oldu mu, ne zaman olacak? Öğretmenler ne zaman aşılanacak?" sorularının cevabını paylaştı. İşte Ziya Selçuk'un son dakika aşı açıklaması

Öğretmenler aşı oldu mu, ne zaman aşılanacak? Ziya Selçuk'tan son dakika aşı açıklaması!

Koronavirüsle mücadelede aşı süreci hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı öncelik sıralamasına göre öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı merak ediliyordu. Yüz yüze eğitimle birlikte sık sık gündeme gelen Öğretmenler ne zaman aşı olacak? sorusuna Bakan Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, Habertürk TV'de katıldığı bir programda öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili konuşmuştu. Selçuk, 14 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Öğretmenler ne zaman aşılanacak?" sorusunun cevabını verdi. İşte öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili merak edilenler...

ÖĞRETMENLER AŞI OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" demişti.

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, MEB tarafından tanımlanan bir milyon 259 bin öğretmenin koronavirüs geçirenler hariç %10'unun aşılandığını söylemişti. Köy okulu öğretmenlerinin öncelikli olduğunu, aşılamaların peyderpey devam ettiğini, önümüzdeki günlerde de 125 bin öğretmenin daha aşılanacağı belirten Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ziya Selçuk, İlkokul ve okul öncesi kurumlarda bulunan öğretmenlerin, psikolojik danışmanların, okul yöneticilerinin ve okul çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla birlikte 425.430 çalışanın aşı randevusuna dahil edildiğini açıkladı.

ZİYA SELÇUK'TAN ÖĞRETMENLERİN AŞI SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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