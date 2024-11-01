Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Öğretmenler Günü tarihi

Yeni aya girilmesiyle, ülkemizde öğretmenlerimize duyulan minneti ifade etmek için düzenlenen özel bir gün yeniden gündemde. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının sabırsızlıkla beklediği bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarına teşekkür etme fırsatı sunan bu özel gün için hazırlıklar hız kazanırken, etkinlik programları da şekillenmeye başladı. Peki, bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANIR?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. REKLAM Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir