Öğretmenler "kitap tahlili" ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor

Salih Yıldız Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, öğrencilerine okuma alışkanlığı, eleştirel düşünme ve analiz becerisi kazandırmak amacıyla belli aralıklarla "kitap tahlili etkinliği" düzenliyor.

Kentteki bir kitap kafede aileleri eşliğinde öğretmenleriyle bir araya gelen 30 öğrenci, tavsiye edilen kitapları okuyarak derinlemesine analiz ediyor.

Kitaplarla dolu kafede okudukları kitapları yorumlayan öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem analiz etme becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Rehber öğretmen Erkan Görmüş, bu yıl öğrencileri dört etkinlikle buluşturduklarını söyledi.

Etkinliklerin temel amacının çocuklara kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirten Görmüş, şunları kaydetti: "Kitapları ve kitaplarla olan bütün etkinlikleri çok seviyorum. Daha önce yetişkinlerin olduğu kitap tahlil gruplarına katılıyordum. Öğrencilerin de böyle bir imkan bulursa çok sevebileceğini düşündüm. Bu kapsamda kitaba ilgisi olan ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilerden bir grup kurdum. Şu an 30 öğrencimiz mevcut. Hepsi gönüllü olarak geliyor. Her ay bir kitap belirliyoruz. Bir aylık okuma süresi var ve o kitabı bitirdikten sonra her ayın ilk haftasında buluşuyoruz. Öğrencilerimizle kitabı tahlil ediyoruz."

Kitap okumanın önemine değinen Görmüş, şöyle devam etti: "Burada insan psikolojisine iyi gelen iki şeyi yapıyoruz. Birincisi kitap okumak, ikincisi sosyalleşmek. Amacımız çocukların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve anlamlı okumasını sağlamak. Kitabı tahlil ettiğimizde her öğrencinin farklı bir bakış açışı olduğunu görüyoruz. Öğrenci, daha önce okurken anlamadığı, görmediği ve dikkat etmediği yerleri keşfediyor. Yaptığımız tahliller sonucu öğrenci daha anlamlı bir şekilde kitap okumaya başlıyor."

"ETKİNLİKLERİ KAFEDE DÜZENLİYORUZ"

Etkinlikler sayesinde öğrencilerle kitaplar arasında güçlü bir bağ oluştuğunu ifade eden Türkçe öğretmeni Nazlı Serdar Taş ise "Öğrencilerimize anneleri ve babaları da eşlik ediyor. Öğrencilere önerdiğimiz kitapları velilerimiz de okuyor. Etkinlikleri kitap kültürüyle oluşturulmuş bir kafede düzenliyoruz. Çocuklar buraya geldikleri zaman yeni kitaplar dikkatlerini çekiyor" diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Piraye Ada Özeken de "Daha önceki etkinliklere de katılmıştım. Burada okuduğumuz kitapları tahlil ediyoruz. Arkadaşlarımızla fikirlerimizi paylaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz" dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten 5. sınıf öğrencisi Ruken Arin Görmüş, "Etkinliklere sürekli katılıyorum. Kitapları çok seviyorum. Okuduğumuz kitapları burada yorumluyoruz, çok keyifli geçiyor" ifadelerini kullandı.