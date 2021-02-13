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Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması nedir? Öğretmenlere ek hizmet puanı kararı

Öğretmenlere ek hizmet puanı, Danıştay Başkanlığı'nın vermiş olduğu kararla yürütüldü. İşte öğretmenler ek hizmet puanı uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili detaylar...

Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması nedir? Öğretmenlere ek hizmet puanı kararı

19 Haziran 2020 tarihinde, öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesine yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesine aşağıda yer verilen 9 ve 10. fıkralar eklenmiştir:

9. fıkra hükmü:
(9) Öğretmenlerden;
a) Doktora mezunu olanlara 90,
b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,
c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,
ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,
d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,
e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,
f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,
g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,
ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,
h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,
ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,
i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,
j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,
hizmet puanı verilir.

10. fıkra hükmü:
(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a),(b),(c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f),(g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.

BU İKİ FIKRA HAKKINDA Y.D. KARARI VERİLDİ.

Eğitim İş sendikası tarafından yapılan açıklamada, Danıştay'ın 19/11/2020 tarihinde görüşerek şu kararı aldığı belirtilmiştir:

"Bu durumda; gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir."

"Bu durumda; hukuka aykırı bulunan 9. fıkranın bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki yargı kararı dikkate alındığında, dayanağı kalmayan ve bu kapsamda yeniden düzenlenmesi gereken 10. fıkrada, bu haliyle hukuka uyarlık görülmemiştir."

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