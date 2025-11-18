Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti uygulaması hangi tarihlerde geçerli, kimler yararlanabilir?
Yaklaşan Öğretmenler Günü kapsamında, öğretmenler 24-30 Kasım tarihlerinde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerini yüzde 50 indirimli olarak alabilecek. İndirimli biletler TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek. Peki, indirimli bilet uygulaması kimleri kapsayacak? İşte, detaylar
ÖĞRETMENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.
İNDİRİMDEN NASIL FAYDALANILIR?
Öğretmenlerin, indirimli bilet uygulamasından yararlanması için kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesi yeterli olacak. Ek olarak, indirimli biletler TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek.
KİMLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİNDEN YARARLANABİLİR?
- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları,
- Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları,
- Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler yararlanabilir.