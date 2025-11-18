KİMLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİNDEN YARARLANABİLİR?

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları,

- Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları,

- Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler yararlanabilir.