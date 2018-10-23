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Öğretmenleri geldi, eğitimi başladılar...

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile çevresindeki 11 mezraya hizmet vermesi için yapılan, geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen; ancak öğretmensizlik yüzünden eğitime başlanmayan okul için Vali Cüneyt Orhan Toprak devreye girdi. Toprak'ın talimatı üzerine okula 8 öğretmen gönderildi. Öğrenciler, heyecanla bekledikleri öğretmenlerine kavuşurken, 2 yıl boş kalan okulda eğitime başlandı

23.10.2018 - 08:49 | Güncelleme: DHA

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar Köyü ile buraya bağlı Çamdalı, Armutlu, Ağaçlı, Ağılcık, Çobanpınar, Sarıkaya mezraları ve Esendere beldesine bağlı Güvenli Köyü'nün yine aynı bölgeye yakın Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasında, 2015 yılında okul inşaatına başlandı.

İKİ YIL ÖNCE TAMAMLANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre hem öğrencileri hem de aileleri sevindiren, 2 katlı ve 8 derslikli okulun inşaatı, 2016'da bitti. Heyecanla hizmete alınması beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampası, yer döşemesi, boyası ve derslikleri ile örnek olabilecek yapıda inşa edildi. İlk ve ortaokul, geçen yıl ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞLARDI

Yüksekova'da 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği okula, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu yılı bekliyordu. Ancak bu yıl da öğretmen ataması yapılmayınca umutla bekleyen öğrenciler ve aileleri, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öğrencilerin ve ailelerinin bu isteğinin basına yansımasının ardından Hakkâri Valisi Cüneyt Orhan Toprak devreye girdi.

ARTIK ÖĞRETMENLERİ VAR

Vali Toprak'ın talimatıyla okula 8 öğretmen gönderildi. Öğretmenlerin gelmesi üzerine de kapsamlı temizlik yapılıp, sınıflara sıralar yerleştirildi. Bu sıralara 90 öğrenci oturup, ders yapmaya başladı. Okul bahçesinde oynayıp, sınıfları dolduran öğrenciler, yetkililere teşekkür ederken, öğretmenler ise yeni okulda eğitim vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERE KIŞLIK BOT VE KIRTASİYE MALZEMESİ

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri, eğitim-öğretime başlanan Onbaşılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulun yeni öğretmen kadrosu ve öğrencileriyle sohbet edip, sıkıntılarını ve okulun eksiklerini dinleyen Canlı, 90 öğrenciye de kışlık bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti. 8 öğretmen ve 90 öğrenciyle eğitim-öğretime başladıklarını anlatan Canlı, okula gelen öğrencilerin taşımalı sistemden de yararlandıklarını belirterek, Vali Toprak'a teşekkür ettiklerini söyledi.

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