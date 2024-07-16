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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos tarihlerinde alacak, atamalarını ise 16 Ağustos'ta yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:02
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        Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

        Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

        Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

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        #öğretmen yer değiştirme
        #haberler
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