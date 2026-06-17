Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin seminerleri çevrim içi düzenlenecek

        Öğretmenlerin seminerleri çevrim içi düzenlenecek

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"nin çevrim içi düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğretmenlerin seminerleri çevrim içi düzenlenecek

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

        Bu kapsamda 29-30 Haziran'daki mesleki çalışmalar için program hazırlayan Bakanlık, programın Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilmesine karar verildi.

        Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

        2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobille aradıkları çocuk bagajdan çıktı

        Şanlıurfa'da yeni aldıkları otomobilin bagajına habersiz girerek kilitli kalan 5 yaşındaki çocuğu otomobille sokaklarda arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Çocuğu çıkartamayan aile, itfaiye ekiplerine haber verdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam