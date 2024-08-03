Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak?
KPSS maratonunda sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne geldi. Binlerce öğretmen adayının katılımıyla gerçekleşecek sınavda, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Peki, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman, sınav kaçt başlıyor? İşte, detaylar...
461 bin 763 adayın başvurduğu Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için geri sayım başladı. 81 ilde gerçekleştirilecek sınav iki oturum şeklinde yapılacak. Önce ÖABT ardından ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı yapılacak. İşte, sınav saatleri ve soru sayısı...
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS SÜRECİ TAMAMLANIYOR
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi. Ersoy, şunları kaydetti:
"Hafta sonu uygulayacağımız oturumlarla KPSS Lisans sürecini tamamlamış olacağız. Lisans uygulamalarının ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. Uygulamaya katkı sağlayan sınav görevlilerimize, emniyet mensuplarına ve nüfus müdürlüklerinde görev yapan personele teşekkür ediyorum. Uygulanacak sınavlara girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."