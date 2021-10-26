Var Odası isimli futbol programında kendisi gibi yorumcu Emre Bol'la hareretli bir tartışma yaşayan Oğuz Altay, Twitter'da TT oldu. İşte Oğuz Altay ile ilgili bilgiler...

Oğuz Altay kimdir?

Oğuz Altay; ultrAslan Grubu Genel Koordinatörü, ultrAslan Kurucu Üyesi. 1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1983 yılında Şişli Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında kurulan ultrAslan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ticaret ile uğraşan Oğuz Altay, 2007 yılında ultrAslan 2. Dönem Başkanlığı yaptı. Oğuz Altay, ultrAslan'da başkanlık sisteminin kaldırıldığı 2007 yılı sonundan bu yana genel koordinatör olarak çalışmaya devam ediyor.