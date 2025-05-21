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        Haberler Gündem Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti

        Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti

        Oğuz Murat Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci; Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Oğlunu kaybeden baba Özer Aci, gelini Şükriye Aci'nin bu kararına "Zehir, zıkkım olsun" sözleriyle tepki gösterdi

        Giriş: 21.05.2025 - 20:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:18
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        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
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        Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği ve Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer tutan kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

        Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve eşi Şükriye Aci
        Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve eşi Şükriye Aci

        ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

        Oğuz Murat Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci; Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.

        "MANEVİ ZARAR KARŞILANDI"

        Dilekçede, “Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararı, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılanmıştır" denildi.

        DAVAYA KATILMA TALEBİ YOK

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        Şükriye Aci'nin şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe, Ayşe Ceren Saltoğlu'na yönelik şikayetinden vazgeçtiği ve davaya katılma talebinin de bulunmadığı belirtildi.

        Eylem Tok'un iadesine itiraz
        Eylem Tok'un iadesine itiraz

        BABA TEPKİLİ: ZEHİR ZIKKIM OLSUN

        Ancak bu karar, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisini çekti. Ekol TV’ye konuşan acılı baba, gelininin bu kararından haberinin olmadığını belirterek, "Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

        Özer Aci
        Özer Aci

        "OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTILAR?"

        Baba Özer Aci, tüm gelişmelere rağmen adalet arayışını sürdüreceğini şu sözlerle belirtti:

        “Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık var mıdır acaba? Benim beklentim, en ağır cezayı alacaklar. Birileri alçaklık, şerefsizlik yaptıysa ben yapmayacağım evladıma. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, açıklasın."

        NE OLMUŞTU?

        1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

        Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un yurtdışına kaçmasını sağladığı iddiasıyla Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kalmıştı.

        Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

        18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hâkim bu talebi reddetmişti.

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        #Şükriye Aci
        #timur cihantimür
        #haberler
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